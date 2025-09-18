『きみは四葉のクローバー』実写PV公開 ショートドラマ風でよつは役は乃木坂46の冨里奈央
漫画『きみは四葉のクローバー』の実写PVが公開された。よつば役は冨里奈央（乃木坂46）が担当している。
【動画】怖すぎるだろ…公開された『きみは四葉のクローバー』実写PV
週刊少年チャンオンにて連載中の同作は、かつて人気者だった宇一の生活は、ある日一変する。それでも小学校の時に転校していった初恋の相手・よつはと交わした「獣医になる」という約束を支えに必死に生きる毎日を送っていた。
それも限界を迎えようとしていたとき、宇一の前に突然よつはが現れる。当時と全く変わらない彼女、ただ一つ目の奥に秘める決意を除いては…幸運の証が運命に仇なすラブサスペンス&ミステリー。
実写PVは、作中の人気の３シーンを抜粋し、撮影。人気シーンが実写ショートドラマ風になったPVになっている。
■よつは役・冨里奈央
よつはちゃんの明るくて元気いっぱいで笑顔の可愛いところや、宇一を助けようと何度も何度も過去に戻りながら、幸せな未来を作ろうとする、頼もしくてかっこいいよつはちゃんもいて… 二面性のあるこのキャラクターが凄く好きです。
■宇一役・八神 慶仁郎
宇一を演じさせて頂くことになりました、八神慶仁郎です。傷を抱えながらも前を向こうともがく、繊細で強い彼の心の変化を丁寧に演じられるように心がけました。表現作品が持つ温かさと希望を、宇一と共に皆さんへ届けられるように願っています。ぜひご覧ください！
■宇一の母役・鄭亜美
宇一の母親は人生に疲れてしまって苛々鬱々してしまっていますが、しかしそれは特別なことではなくて、きっと誰でもなり得ることだなぁと感じます。 ステキな方々と一緒に最悪な家族の一端を担えたらと存じます。
■宇一の姉役・朝日小晴
宇一の姉・詩子を演じます、朝日小晴です！ この作品に参加できて、とっても嬉しいです。 引きこもりでゲーマーの姉が家族にどんな影響を与えるのか… 臆病で逃げ腰なのに気が強く、不器用な詩子をしっかり生きられるよう頑張ります！
■宇一の父役・森下亮
のめり込んで読んでいた漫画のキャラクターを演じられること、すごく嬉しいです。 ある意味一番クセモノである父として、物語の世界を広げられたらと思います。
