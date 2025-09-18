赤城乳業「セルフクラッシュチョコミント、クッキークリーム」をリニューアル発売/チョコリングがより硬くなって登場

赤城乳業株式会社は、「セルフクラッシュチョコミント」「セルフクラッシュクッキークリーム」の2種を9月23日より全国でリニューアル発売する。希望小売価格はどちらも税込194円。

〈パキッと楽しい「セルフクラッシュ体験」〉

「セルフクラッシュ」は容器側面をパリパリチョコでコーティングし、自分でチョコレートを砕いて好きなチョコの大きさを楽しめるカップアイス。軽く揉んで砕くと、大きめのパキっとチョコレートの食感を楽しめ、よく揉んで砕くと、細かいパリパリチョコを楽しめる。

今回のリニューアルでは、容器側面のチョコリングをより硬くし、パキッとした揉み心地の楽しさをアップさせた。新デザインには、「手で揉んで砕く様子」がひと目で伝わる写真を採用し、セルフクラッシュの楽しみ方がより分かりやすく伝わるよう表現したという。

担当者は「赤城乳業は『あそびましょ。』の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます」としている。

〈商品ラインアップ〉

◆セルフクラッシュチョコミント

セルフクラッシュチョコミント

希望小売価格：194円（税込）

種類別：アイスミルク

容量：150ml

エネルギー：295kcal

◆セルフクラッシュクッキークリーム

セルフクラッシュクッキークリーム

希望小売価格：194円（税込）

種類別：アイスミルク

容量：150ml

エネルギー：288kcal

■赤城乳業 公式サイト