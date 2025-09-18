±£¤¹¤Î¤ÏÊõÀÐ¤À¤±¡ª22ºÐ¤Î²ø±é½÷Í¥à3ÅÙ¸«É¬»êá¶ÄÅ·¥É¥ì¥¹¤Ç°ìÊÑ¡Ö¿·¤¿¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡×
¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÁÇÈ©¤ËÊõÀÐ¤À¤±¡Ä
¡¡±Ç²è¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡×(Netflix)¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç±é½÷Í¥¤¬à¶Ã¤á¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖEmmy¡Çs Thank you¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬(22)¡£
¡¡ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹ÉôÊ¬¤ËÊõÀÐ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤À¤±¤Î¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¸¥§¥Ê¡×¡Öº£Ìë¤Î¥Ù¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î½÷²¦¡×¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£