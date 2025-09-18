¸µÆü¸þºä46±Æ»³Í¥²Â¡¢TWICE¥é¥¤¥Ö»²²Ã ¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤Þ¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/18¡Û¸µÆü¸þºä46¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ØË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Æ»³Í¥²Â¡¢TWICE¥ß¥Ê¥°¥Ã¥ºÂçÎÌ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ø
±Æ»³¤Ï¡ÖTWICE¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢TWICE¤Î6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¥Ê¡ÊMINA¡Ë¤Î¥¿¥ª¥ë¤ä¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤«¤Ö¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ä¤·³è³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¼ª¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Æ»³Í¥²Â¡¢TWICE¥ß¥Ê¥°¥Ã¥ºÂçÎÌ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ø
¢¡±Æ»³Í¥²Â¡¢TWICE¤Î¥é¥¤¥Ö»²Àï¥·¥ç¥Ã¥È
±Æ»³¤Ï¡ÖTWICE¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢TWICE¤Î6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¥Ê¡ÊMINA¡Ë¤Î¥¿¥ª¥ë¤ä¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤«¤Ö¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ä¤·³è³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¼ª¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û