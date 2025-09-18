¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¦ÆÃÊÌ£Çµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ã¡ÛÁ°Àá£Ö¤Îº´Æ£Îå¡Ö¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤ÎÆÃÊÌ£Çµ¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥×¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º´Æ£Îå¡Ê£²£µ¡áÀî¸ý¡Ë¤ÏÁ°Àá¡¢°ËÀªºê£Çµ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È£Ã£Ã¤ÇÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¡Ö°ËÀªºê¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤Ç¾Ã²»¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢°ËÀªºê¤ÇÄÌ¾ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â½¸¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¡£
¡¡°¦µ¡¤ÎÆ°¤¤â½¼¼Â°ìÅÓ¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤·¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¤ÇÍ¥¾¡¡££²£²Ç¯¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£Ç¶¼ã»â»ÒÇÕ¤âÀ©ÇÆ¤È¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë»³ÍÛ¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦£¹·î¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤¤¤¤Î®¤ì¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹¥ÁêÀ¤ÎÅöÃÏ¤Ç¡¢º£²ó¤â¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È²÷Áö¤¹¤ë¡£