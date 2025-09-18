ZB1キム・ジウン、美しすぎる横顔に注目！くっきりとした目鼻立ちで虜に「彼氏感強いのよ」【PHOTO】

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、キム・ジウンが美しすぎる横顔でファンを虜にしている。

【写真】キム・ジウンの爽やかな魅力

去る9月17日、キム・ジウンはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「あなたと800日」という文章とともに黒色のハートを綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、キム・ジウンが建物のベランダから自撮りをしたものであると思われる。2023年7月10日にデビューしたZEROBASEONEがちょうど800日をファンとともにした日を記念して公開された。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）キム・ジウン

写真のなかのキム・ジウンは、黒いシャツを着用しメイクをして、アイドルらしいオフショットを撮影している。彼の鋭い顎のラインと端正な顔立ちが際立つファンにはたまらない横顔が写されている。

投稿を目にしたファンからは、「彼氏感強いのよ」「横顔美しい」「ジウンとは800日以上必要」といった反応が寄せられていた。

なお、キム・ジウンが所属するZEROBASEONEは来る10月29日、日本スペシャルEP『ICONIK』のフィジカルアルバムをリリースする予定だ。