大関株式会社から公益財団法人日本相撲協会の設立100周年を記念したコラボ商品「上撰ワンカップ180ml瓶詰（大相撲ラベル2）」が10月14日から数量限定で発売されます。価格は税込292円となっています。

スー女（相撲女子のこと）に人気の4力士（横綱・大の里、関脇・霧島、前頭・若元春、前頭・熱海富士）をラベルデザインに、裏面には各力士の後ろ姿やプロフィールが記載されています。

同社の担当者によれば4人の力士は「日本相撲協会と相談して選出しました」ということです。

3月3日に発売された第1弾の「上撰ワンカップ180ml（大相撲ラベル）」に続いて第2弾も数量限定での発売となっています。完売までのスピード感について訊ねると「日本酒の最需要期の12月完売を想定しております」と同社の担当者は話してくれました。

第2弾も好評であれば当然第3弾、第4弾と続くのかと水を向けると「好評であれば継続を考えております」といいます。



https://x.com/ozeki_jp/status/1967867158945468607

第1弾の発売時には「大関ボトル化粧まわしが当たるキャンペーン」が実施されましたが、今回も「SNSを活用したキャンペーンの実施を予定しております。詳細については現在調整中です」とのこと。

「上撰ワンカップ180ml瓶詰（大相撲ラベル2）」は、大関公式オンラインショップで9月4日から予約を受付中です。

https://shop.ozeki.co.jp/ic/sumo[リンク]

※画像提供：大関株式会社

(執筆者: 6PAC)