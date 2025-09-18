愛知県刈谷市のスーパーで販売価格を調べました。

「ありました！出ています、新米コシヒカリ。値段は5キロ税込み4515円。4000円は切らないです」

この店では、今月に入って新米を入荷。5キロ3000円台は、夢のまた夢となっています。

（スーパーヤオスズ アップティー店 山口智伊店長）「去年は税込みで3000円いくかいかないかくらいだった」

（山口店長）「一番多い反応は“携帯を見る”。携帯で（値札を）撮って、他の（店の）値段を見ている。電話もかかってきます。『5キロいくらで売っていますか？』『このくらいの金額です』と言ったら『じゃあいいです』という電話」

消費者は慎重にならざるを得ない新米の価格です。出足の売れ行きは、去年の7割ほどに落ち込んでいるということでした。



「今年の新米が高値スタートなのはなぜ？」



「最初にJAがコメの買い付け価格を高く設定しているので、あれが“基準”になって、みんな結局その価格を超えてくる。たまにお客さんから聞かれる『これ以上安くなるの？』と。『安くなる』と簡単には言えない」