松本若菜、“メガネ姿”オフショットに「おしゃれすぎ」「似合うやん」「日常が雑誌」
俳優の松本若菜（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。
【写真】まるで雑誌の1シーン…松本若菜の“メガネ”オフ姿
投稿で「日々、ザ・ロイヤルファミリーでございます。みなさんいかがお過ごしでしょうか」と、撮影後のオフショットとみられる写真を公開。「撮影が早く終わったので好きなパンを買おうと思ったけど売り切れてたけど美味しいの見つけただけど」「と言うのが１枚目です」と茶目っ気たっぷりなコメント。「明日からグッと気温が下がるそうです。嬉しい。みなさん、お身体にご留意くださいね」と締めくくった。
この投稿に「オフ感投稿嬉しいです」「日常が雑誌やん」「最高に可愛すぎるしおしゃれすぎます」「も〜可愛すぎます若菜さん」など歓喜のコメントが続々。また、メガネ姿に「メガネ若菜さん好きすぎます」「眼鏡姿も似合うやん」などの声も多数寄せられた。
なお松本は、俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月スタート 毎週日曜 後9：00）に出演。妻夫木演じる主人公・栗須栄治の元恋人役で、北海道日高地方の競走馬の生産牧場・ノザキファームを父と一緒に経営している野崎加奈子（のざき・かなこ）を演じる。
