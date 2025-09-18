人工知能AIを搭載したロボットに、案内や警備をしてもらう実証実験が、四国の自治体として初めて牟岐町役場で始まりました。



ロボットにどこまで任せられるのか、今後期待することは何か、取材してきました。



（森本アナウンサー）

「入ったらもうすぐいました、新人 。話しかけてね、かわいいですね。住民票取ることできますか」



（ロボット）

「住民票は住民福祉課でお受け取りできます。住民福祉課にお越しください」





この実証実験は、牟岐町と警備業務などを行う愛知県の企業などが共同で行います。AI技術の導入で町民サービスの向上と、業務の効率化が図れるかを検証するものです。

「ugo Pro」と名付けられたこのロボットは、案内係として質問に応じて担当につなぐだけでなく、多言語にも対応しています。



（大成株式会社 西日本営業部・太田賢之介 課長代理）

「AIを使っておりまして、もともと事前に登録しているQ＆Aにそった回答をすることもできる」

「ないものに関しては、ネットからの情報を自分なりに考えて回答している」



（森本）

「データがたまっていくと、そのQ＆Aもスムーズになってくる」



（大成株式会社 西日本営業部・太田賢之介 課長代理）

「おっしゃる通り」

想定外の質問にも応えられるのか聞いてみました。



（森本）

「ちょっと風邪ひいちゃったかもしれない、病院を教えて」

（ロボット）

「ふむふむ」

「牟岐町には、県立海部病院小柴医院、美海クリニックがあります」

「どの病院も役場から徒歩圏内にありますので便利です。お大事にしてください」



（森本）

「病院に行った後、美味しいものを食べたいです。オススメありますか？」

（ロボット）

「ふむふむ」

「牟岐町でおいしい物を楽しむなら、新鮮な海の幸がおすすめです」

「地元の飲食店では新鮮な魚介類を使った料理が楽しめます。ぜひ地元の味を堪能してください」

「ugo Pro」が担うもう一つの業務が、警備です。



事前に読み取らせたルートに沿って、夜間に役場1階を巡回します。



こちらが「ugo Pro」から見えている映像です。

順調に進んでいたはずが、突然止まりました。



何かをしているようです。



「立ち止まっている」

「ドアノブの写真撮ったんですか？」

「かしこい」

そして次に向かった先に見えてきたのは、空調設備です。



切り忘れがないかをチェックしているようです。



ドアノブや空調スイッチの画像を撮影し、日時とともに記録して警備業務を行っています。

（牟岐町 デジタル推進課・後戸 卓 課長）

「少子化があって職員のなり手が少ない。そうなったとしても、サービスの質を落とすわけにはいかない」

「ロボットでできることがあって、職員の負担を減らすことができて、空いたマンパワーを別のサービスにまわすと」

「将来的にはあと2年後に役場が新庁舎になります」

「窓口におっていただいて、課までの案内までできればないいかなと思います」



（森本）

「かわいいなという気持ちとか？」



（牟岐町 デジタル推進課・後戸 卓 課長）

「私らも愛着湧いていますので」

牟岐町役場によりますと、実証実験は11月28日まで行われ、住民アンケートのあと新庁舎での導入を検討しています。