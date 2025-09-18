気象庁によりますと、東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意するよう呼びかけています。

【大雨警戒】秋雨前線が南下→関東甲信・北陸・中国・九州北部地方で非常に激しい雨のおそれ→雨と風のシミレーション

［気象概況］

前線が、日本海から東北地方にのびており、日本海では前線上の低気圧が東へ進んでいます。前線は１８日夜にかけて、東日本や西日本の太平洋側へ南下するでしょう。東北地方から西日本では、上空の寒気や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





［雨の予想］東北地方から西日本では、雷を伴い激しい雨が降っている所があります。１８日は、東日本から西日本では雷を伴い非常に激しい雨の降る所があるでしょう。１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北地方 ８０ミリ関東甲信地方 １００ミリ北陸地方 １００ミリ中国地方 １２０ミリ九州北部地方 １００ミリ［防災事項］東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

【各地域の詳しい気象情報】

・関東甲信地方気象情報（9月18日午後4時29分発表）

・東海地方気象情報（9月18日午前4時54分発表）

・近畿地方気象情報（9月18日午後4時11分発表）

・北陸地方気象情報（9月18日午後3時48分発表）

・中国地方気象情報（9月18日午後3時52分発表）

・九州北部地方（山口県を含む）気象情報（9月18日午前10時50分発表）

・東北地方気象情報（9月18日午前10時57分発表）

・四国地方気象情報（9月18日午後3時50分発表）

【シミレーション画像】

・１８日（木）午後９時までの雨と風のシミレーション

・１９日（金）午前０時～午後９時までの雨と風のシミレーション

・札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇のピンポイント予報をみる

関東甲信地方気象情報（9月18日午後4時29分発表）

関東甲信地方では、１９日明け方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が華中から本州付近を通って日本の東にのびています。この前線は、１８日は関東甲信地方を南下し、１９日朝にかけて伊豆諸島付近に停滞する見込みです。



関東甲信地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇、上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、所々で積乱雲が発達し、雷を伴い激しい雨が降っています。

関東甲信地方では、引き続き、１９日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、１８日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ



１９日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ２０ミリ



１８日１８時から１９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ８０ミリ



［防災事項］

関東甲信地方では、１９日明け方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。また、１９日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

東海地方気象情報 （9月18日午前4時54分発表）

東海地方では、１８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

前線が、日本海から東北地方にのびており、日本海では前線上の低気圧が東へ進んでいます。このため、東海地方は大気の状態が非常に不安定となっています。前線は１８日夜には東海道沖に南下するため、１８日夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。



［防災事項］

竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

近畿地方気象情報（9月18日午後4時11分発表）

近畿地方では、１８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

前線が近畿地方を南下しており、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。近畿地方では、引き続き１８日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。



［防災事項］

竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください

北陸地方気象情報（9月18日午後3時48分発表）

北陸地方では１９日明け方にかけて土砂災害に注意・警戒してください。

［気象概況］

前線が西日本から東日本にのびています。前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、北陸地方では１９日明け方にかけて雨の降る所がある見込みです。



北陸地方では、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。



［雨の実況］

降り始め（１６日２３時）から１８日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

新潟県

村上市高根 ２３５．０ミリ

関川村下関 １０９．５ミリ

胎内市中条 １００．０ミリ

富山県

氷見 ７４．０ミリ

立山芦峅 ５４．０ミリ

富山 ５０．５ミリ

石川県

白山市白峰 ８３．０ミリ

輪島 ８２．０ミリ

志賀 ６４．０ミリ

福井県

坂井市三国 ４４．０ミリ

おおい ３６．０ミリ

福井市越廼 ２９．５ミリ



［防災事項］

北陸地方では１９日明け方にかけて土砂災害に注意・警戒してください。

中国地方気象情報（9月18日午後3時52分発表）

山陽では、１８日夜のはじめ頃にかけて、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

前線が中国地方を南下しています。山陽では引き続き１８日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が不安定となるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（１７日０６時）から１８日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

鳥取県

大山町塩津 ５８．５ミリ

島根県

石見空港 ８７．０ミリ

江津市桜江 ８２．５ミリ

大田市大田 ７９．０ミリ

広島県

東広島市志和 ８４．０ミリ

安芸太田町内黒山 ８１．５ミリ

北広島町八幡 ６１．５ミリ



［防災事項］

落雷、突風、急な強い雨に注意してください。

九州北部地方（山口県を含む）気象情報（9月18日午前10時50分発表）

九州北部地方では、１９日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州北部地方では大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は１９日朝にかけて四国の南まで南下する見込みです。

このため九州北部地方では、１９日明け方にかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

東北地方気象情報（9月18日午前10時57分発表）

東北地方では、１８日夕方にかけて、大雨による土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒し、低い土地の浸水に注意・警戒してください。また、東北南部では、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が東北地方を南下しています。東北地方では、上空の寒気や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。このため、東北地方では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



［雨の予想］

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ



１８日１２時から１９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ



［防災事項］

東北地方では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所や増水している河川があります。１８日夕方にかけて、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒し、低い土地の浸水に注意・警戒してください。



また、東北南部では、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

四国地方気象情報（9月18日午後3時50分発表）

四国地方では、１９日朝にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

西日本を南下中の前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、引き続き四国地方では大気の状態が非常に不安定となっています。



［防災事項］

落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、屋外活動に注意してください。

