万博が閉幕しても帰れない…内戦続く母国に家族を残してきたイエメン人スタッフの奮闘「そこで頑張りなさいって言われているから。一生懸命頑張っています」
万博が閉幕しても母国に帰れない。日本で新たな道を模索するイエメン人スタッフの思いとは。
大阪・関西万博閉幕まで１か月を切った９月１４日。約３０の国と地域が共同で展示を行うコモンズ館の中で、中東・イエメンのブースは着せ替え体験で人気を集めています。
万博で母国の魅力を伝えるため来日したジャラールさん（３９）。
（ジャラールさん）「いろんな体験をさせていただいてうれしいです。（ここまで）はやい。はやすぎる」
（ジャラールさん）「（内戦は）万博に来てから収まっていたんですけど、悪化してきて状況が悪くなっているんです」
イエメンでは２０１５年以降、反政府勢力と暫定政権の内戦が続いていて、いまも深刻な状況にあるといいます。
ジャラールさんは現在、万博会場で働くことを目的とする「特定活動ビザ」を持っていますが、その期限は来年の４月まで。閉幕後も日本で働くためには「就労ビザ」への切り替えが必要ですが、取得には日本企業との雇用契約が条件となるため、就職先を見つけなければならないのです。
（ジャラールさん）「自分で努力して日本語も勉強しましたし、新しい人生を築いていきたいと思ってるんです」
イエメンに妻を残して来たジャラールさんにとって、仕事終わりのビデオ通話は日課です。
（ジャラールさん）「（Ｑ家族に何と言いたい？）正直…会いたい。ビデオ通話しても触れないし。ちょっとね…きついなと思っています」
イエメン国内の危険な状況が高まる中、家族からも日本に残るように言われているといいます。
（ジャラールさん）「とにかくあんたはそこで頑張りなさいって言われているから。ここで一生懸命頑張って、将来（家族が）日本に来ることができたら絶対来てねって」
１４日、ジャラールさんが参加したのは、万博で働くスタッフを対象に開かれた就職イベント。ホテルや物流など、１００社以上が参加しコミュニケーション能力に長けた即戦力となる人材を探します。
日本語能力試験の中で敬語やビジネスにおいてもスムーズにコミュニケーションがとれる最難関の「Ｎ１」という資格を持つジャラールさん。ホテルを運営する企業の担当者の目にとまります。
（リブマックス・人事総務部 大川洋平さん）「（万博で）ブースの責任者とマネジメントも担当されている方だったので。将来的にはマネージャーにもなっていただける人材だなと」
４つの企業からオファーがあったというジャラールさん。いつか家族と一緒に過ごす日を夢見て孤独な闘いが続きます。
（ジャラールさん）「みんなすっごい心配してくれてるんですよね。これはやっぱり何とかしないといけない。一生懸命頑張っています。皆さんの期待に応えるためにも」