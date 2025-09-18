阿部サダヲ、“元カノ”と肩寄せ2ショット「お二人もお似合い」「ネルラが嫉妬しちゃうよね〜」
テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』の公式SNSが17日に更新され、主演の阿部サダヲと“元カノ”役を演じた小雪のオフショットが公開された。
【写真】「ネルラが嫉妬しちゃうよね〜」阿部サダヲ＆小雪の仲むつまじい2ショット
投稿では、「息ぴったりなこの2人のオフショ ボンソワ〜」とのコメントとともに、仲むつまじい2人の写真がアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「お二人もお似合い 素敵です！やり取りがすごく面白かったですよ！」「この写真だけで幸太郎さんと小雪さんのやり取りが見えますね」「幸太郎さんの事務所につばささんが来たら、ネルラが嫉妬しちゃうよね〜」「おふたりのシーン、好きでした」などのコメントが寄せられている。
本作は、脚本・大石静氏×主演・阿部サダヲによる夫婦の愛を問う完全オリジナルの“マリッジ・サスペンス”。主人公・原田幸太郎（阿部）の妻・鈴木ネルラ役を松たか子が務め、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりに阿部と夫婦を演じている。ドラマは11日に最終回が放送された。
