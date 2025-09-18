園田競馬の「スポーツニッポン新聞社賞・第27回園田プリンセスカップ」（1400メートル）が行われ、山本咲希到（さきと）が騎乗した地元のココキュンキュン（牝2＝長南和）が外から力強く差し切り重賞初制覇を決めた。2着はサラサチャレンジ、3着はクリスタルピット。1番人気ミスティライズは5着に敗れた。

終わってみれば完勝だった。「ポジションは完璧でした」と山本咲が話した通り、5番手で理想的な位置取り。しっかり折り合い、4角を絶好の手応えで迎えた。先に先頭に立ったサラサチャレンジを残り50メートルで捉え、初タイトルを手にした。

山本咲は「いいリズムで走れた。妻が誕生日なので勝てて良かった。いつもありがとうございます。誕生日おめでとうございました」。照れ笑いを浮かべながら愛妻に最高のプレゼントを届けた。

重賞を制覇したことで、今後のローテーションも組みやすくなった。「次走はオーナーと相談してからになりますが、グランダムシリーズや年末の園田ジュニアカップ（12月31日、園田1700メートル）を視野に入れていきたい」。長南和師は今後の方針を明かした。