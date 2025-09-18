ヒップホップデュオ「Creepy Nuts」R−指定（34）の妻でタレント・江藤菜摘（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。長女が10カ月を迎えたことを明かし、親子ショットを披露した。

「10カ月」と書き出すと、ソファーの上で長女を支える自身のショットをアップ。

「この日はお友達と大阪でランチをしたのだけど、もう、動き回って動き回って、そろそろ外食が厳しい月齢になってきたあ〜と思った日でした」と回顧した。

「家では後追いがはじまり、リビングからキッチンまでずり這いで来たり、離れると泣いてしまうことが多いのでとにかく抱っこやおんぶ 人見知りはなく、場所見知りがあるタイプなのでベビーカーが苦手で、外出も抱っこが多いです」と明かすと、「もう10キロくらいあるのですが、この子をおんぶしながら15キロの兄を抱っこすることもよくあるので、ひとりだとなんて楽なんだろう〜！とすら思ってしまいます」と続けた。

「パパと長男が大阪に残り、私と長女は先に東京に帰ってきました この子と2人でゆったり過ごす夜の時間がとても貴重でした こーゆー時間も必要だなあ」と振り返ると、「あっという間に10カ月になりました。わ、もうちょっとで1歳じゃん。時の流れについていけません(笑) とにかく、元気に育ってくれてありがとうしかないです」と記した。

江藤は22年12月にR-指定との結婚を発表。23年12月に第1子、昨年11月に第2子の出産を報告。のちに第1子が長男、第2子が長女であることを明かしている。