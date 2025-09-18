ベン＆ジェリーズの共同創業者ジェリー・グリーンフィールド氏（右）とベン・コーエン氏/Lisa Lake/Getty Images for MoveOn via CNN Newsource

（ＣＮＮ）米アイスクリーム企業ベン＆ジェリーズの共同創業者ジェリー・グリーンフィールド氏が退社した。共同創業者のベン・コーエン氏の投稿で明らかになった。１９７８年創業の同社は英国の親会社ユニリーバとの対立が深まっていた。

グリーンフィールド氏はコーエン氏が共有した声明の中で、退社は「これまでで最も困難で苦痛な決断の一つ」だったとし、ユニリーバがベン＆ジェリーズの社会的・政治的大義について発言する能力を奪ったと非難した。ベン＆ジェリーズのこうした発言は、同ブランドのアイデンティティーだった。

「４７年を経て、良心に照らしベン＆ジェリーズにこれ以上とどまることはできないという苦渋の決断に至った」（グリーンフィールド氏）

両氏は２０００年にベン＆ジェリーズをユニリーバに売却した。グリーンフィールド氏によると、両氏には「（自分たちの）価値観を追求する独立性」が保証されていた。しかし、同ブランドとユニリーバの関係は次第に悪化していった。

両社の緊張は、２１年に頂点に達した。ベン＆ジェリーズが社会的意識の高いブランドの価値観に反するとして、（イスラエルによる）パレスチナ占領地でのアイスクリームの販売を中止したのだ。この動きはイスラエルからの反発を招き、ブランドの独立性をめぐるユニリーバとの戦いのきっかけとなった。

昨年にはベン＆ジェリーズがユニリーバを提訴。パレスチナ難民支援などに関する公式声明を親会社が検閲したと主張した。１月には、トランプ大統領に言及したという理由で、妊娠中絶や気候変動などに言及した投稿をユニリーバが「一方的に禁止した」と訴えた。

ユニリーバはベン＆ジェリーズ側の主張すべてを否定している。

グリーンフィールド氏は声明の中で、「正義、公平、そして私たちが共有する人道という価値観を擁護することは、かつてないほど重要になっている。しかし、権力者から怒りを買うことを恐れるあまり、ベン＆ジェリーズは沈黙を強いられ、脇に追いやられてきた」と述べた。「そして、これはまさに現政権が移民や女性、ＬＧＢＴＱの公民権、投票権を攻撃している時に起きているのだ」