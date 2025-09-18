CANDY TUNEÎ©²Ö¶×Ì¤¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×È¿¶Á¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×¥¹¥¿¥ÀÁªÈ´¤È¤Î²ñÏÃ¤â¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/18¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤³¤È¤ß¡¿23¡Ë¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î´¶ÁÛ¤ä¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Î¥Ð¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼Î©²Ö¶×Ì¤¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¡½ º£²ó¤Î½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§Âç¹¥¤¤ÊDarich¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤È³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶×Ì¤¡×¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Ê¤É¤Î¤¦¤Á¤ï¡¢¥Ü¡¼¥É¡¢ÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´¿À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ Î¢¤Ç¤Ï¤É¤Ê¤¿¤«¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§ILLIT¤µ¤ó¤È¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ÈILLIT¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤ò°ì½ï¤ËÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤ª»Ð¤µ¤ó¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤È¤â¡¢¤³¤Î¸å°ì½ï¤Ë»£¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î©²Ö¡§½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Î±©¿¥¤òÂµ¤ËÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÃå²ó¤·¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂç¤¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬2000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Î©²Ö¡§¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ë¹»Ò¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ê¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö²»³Ú¤ÎÆü2025¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈÁªÈ´¤ÎÊý¡¹¤¬³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Î©²Ö¡§¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¤¹¤ëÁ°¤ËÄ¶ÆÃµÞ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¤¹¤´¤¯·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯·ã¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ê¤ó¤À¡ª¡©¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£°ã¤¦·Á¤Ç¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤È¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Î©²Ö¡§»ä¤¿¤Á¤Î½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÈTikTok¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Î©²Ö¡§¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤â¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤òÍÙ¤Ã¤Æ¡¢TikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¼ê¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤â¤¦1²ó¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©²Ö¤µ¤ó¤¬»×¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î©²Ö¡§Æâµ¤¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¥×¥é¥¹¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¤«¡¢Äü¤á¤ë¤«¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¿µ¡²ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¡Ö¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¡£º£¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¡¢°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÌ´¤Ï³ð¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡ÖTGC¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ º£¤ÎÌ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Î©²Ö¡§CANDY TUNE¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤ËÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¡ÖTGC¡×¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÃÏÊý¤ä¡¢º£²ó¤Îºë¶Ì¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
2002年5月25日生まれ、福岡県出身。7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバーとして2023年3月14日にデビュー。赤色担当。2024年4月リリースの「BOBOBO FIGHT!」は、ミュージックビデオが2000万回再生を突破し、TikTokでも多くの人がカバーするほど話題に。2024年8月リリースの「キス・ミー・パティシエ」リリースイベントでは、パフォーマンス動画が話題となり、〝表情が可愛すぎる〟とSNS上で大きな反響を呼んだ。
¢¡Î©²Ö¶×Ì¤¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤³¤È¤ß¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯3·î14Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀÖ¿§Ã´Åö¡£2024Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬2000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢TikTok¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£2024Ç¯8·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¥¹¡¦¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡ÈÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡É¤ÈSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
