親子のお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラさんが2025年9月13日、Xでお笑いコンビの三四郎・小宮浩信さんとのツーショット写真を公開し、ネットの注目を集めている。

「レイラちゃんめっちゃ綺麗になってる！」

池田さんは「8年前→現在」として2枚の写真を公開した。

1枚目は8年前に撮影されたという楽屋でのツーショットで、向かって左側に写る池田さんは前髪を短く切り揃えたおかっぱヘアにジャケットを羽織り、たこ焼きを片手にピースサインをしている。

右側の小宮さんは白いフード付きのパーカーにデニムを履き、あぐらをかきつつ笑顔でピース。茶色いフレームのメガネをかけている。

2枚目は最新のショットで、焼き菓子が詰まった箱を片手にピースサインをする池田さんは、ぐっと大人になった印象だ。ボブヘアにネイビーのTシャツ、黒のチェックスカートを履き、ナチュラルながらメイクもしている。

一方、8年前と同じようにあぐらをかいた小宮さんは、白いTシャツに黒いパンツを履き、メガネはシルバーのデザインものに変わっている。

8年前の写真では、池田さんは12歳、小宮さんは34歳。現在は20歳・42歳になったという。池田さんは、自身のXアカウントのプロフィール欄でも「20歳です！ もう20歳になりました！」とつづっている。

ビフォーアフター写真には、「レイラさんは綺麗な女性になり小宮さんもほとんど変わらずお互い良い年齢の重ね方をしてる。良い写真」「小宮が全然変化してないから、相対的にレイラちゃんの変化が革命的に感じる」「レイラちゃんめっちゃ綺麗になってる！ 小宮さんは変わらず！ でもその歳だと変わらずいることが凄いんですよね」など、ほっこりしたとの声が寄せられた。