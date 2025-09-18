タレントの梅宮アンナ（53）と夫でアートディレクターの世継恭規氏が17日、都内で開催された「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に登場した。

夫婦そろって初の公の場に登場した梅宮は「私たちとしては、手をつないだりっていうのが日常の普通のことです」とラブラブオーラ全開で写真撮影に応じた。

この日のファッションについて聞かれると「私が最初に今日これを着ていくよっていうのを伝えて、あとから（自分の服は）コーディネートしてねっていう感じで……」という梅宮に、世継氏は「会社に行ったまま来ました」とコメントしつつ、アートディレクターらしい力の入り過ぎない大人のコーディネートを披露。

「世継氏の服装は、上質で遊び心のあるジャケットづかいでアンナさんの白いワンピースを引き立たせています。本当のファッショニスタならではの抜け感がある。昔のタレントはこうしたイベントでは全てスタイリストまかせで実際はセンスのない人も多かった。世継氏は新作を仕事中も着て、あえて体に慣らしてから登壇されたのでしょう」（ファッションエディター）。

ウラを返せば“過去の男”はおしゃれっぽく見せていただけだったということか。

「それだけに梅宮さんもモデルらしく、凛としたいでたちでした」（同前）

出会いから10日婚、ただいま新婚4カ月目。梅宮は「人って影響されるじゃないですか」と服がリンクしてくることを語りつつ、「ケンカもしますし、でもひとつひとつケンカしながら夫婦ができていくんじゃないかなと思っています」と終始デレデレ。

夫・世継氏のおかげで梅宮の巣の美しさが花開いていた。

