◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック プロアマ戦（１８日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

２０２２年大会覇者の尾関彩美悠（ＪＦＥスチール）は、開幕前日のプロアマ戦後に好感触を口にした。「今日もすごくチャンスにつく回数が多くて、パターも入ってくれた。この調子が明日から頑張りたい」。プロ初優勝を飾った思い出の大会で、２３年は７位、昨年は１１位と相性がいい。「狭くて難しいけど、なんかいつも結果がいい」と、首を傾けながらはにかんだ。

苦戦が続いた今季だったが、８月のＮＥＣ軽井沢７２で初のトップ１０となる８位に入り、２週前のゴルフ５レディスでは４位に食い込んだ。「アイアンとユーティリティーに悩んだ時期が長かった。そこが安定してバーディーチャンスが増えたことが成績につながっている」と復調を実感している。「調子的には去年と変わらないぐらいいい。あとは試合でうまくかみ合ってくれたら」と語った。

８日まで行われていた都市対抗野球大会で、自身が「ダイヤモンドサポーター」と務めるＪＦＥ西日本が３年ぶりに初戦を突破した。昨年１２月に所属先のＪＦＥスチールにあいさつに出向いた際に野球部のメンバーと話をする機会があり、アスリートとして多くのことを学んだという。「試合を見に行きたかったけど私の試合が重なってしまって行けなかった。すごく刺激をもらえているので、私も頑張りたい」。３年ぶりの頂点を目指す。