みなさんは「橋のかるた」をご存じでしょうか。



このかるたには、これまで160種類の県内の橋が登場しています。



子どもたちに県内の橋への興味を持ってもらおうと「橋のかるた」を作った、阿南高専の教授を取材しました。

■「徳島の橋かるた」

『眉山との組み合わせは、これぞ徳島と言うべき風景の吉野川橋』。



「徳島の橋かるた」を作ったのは、阿南高専・創造技術工学科の森山卓郎教授です。





■「若者に興味を持ってほしい」

絵札の写真の撮影などは、北島町の建設コンサルタント会社が協力しました。

（阿南高専・森山卓郎 教授）

「徳島の橋って、こんなにすごいのがあるよっていうのを知ってもらうために作りました」



森山教授は、2000年から阿南高専で設計の基礎となる構造力学や橋の耐震化、老朽化対策などを教えてきました。



しかし最近は、橋などの建設に関わる土木業より、建築業を志望する学生が多くなっていました。



（阿南高専・森山卓郎 教授）

「小中学生や高専生に、徳島の橋に興味を持ってもらおうと思ったのがきっかけです」

■160種類の橋を紹介

2021年に初めて作ったかるたには、県内の各地域でよく知られている48の橋を選びました。



それ以降は、紹介しきれなかった橋や、新しくできた橋などが登場するかるたを毎年製作し、これまでに160種類もの橋がかるたに登場しています。

（阿南高専・森山卓郎 教授）

「橋の種類がすごくたくさんあるっていうのは常々思っていた」

「大鳴門橋のような大きな橋もあれば、かずら橋のような小さいユニークな橋もあるし」

「高速道路、鉄道、一般道、様々なところにいろんな構造、形、色の橋があることが魅力」

■教授のオススメ

この中でも、特に森山教授が好きな橋が、徳島市の吉野川橋です。



天才技術者と呼ばれた故・増田淳さんの設計で17連のアーチが特徴的です。



1928年の完成当時は、国内最大級の橋で、全国から見学者が訪れたと言います。

（阿南高専・森山卓郎 教授）

「これ、トラス構造と言うんですけど、曲弦ワーレントラスとも言いますけど」

「部材は1本1本は直線なんですけど、全体としてはアーチっぽく曲弦という構造で洗練された構造で、それが17個」

「吉野川は川幅が広いので、17個集まってできている」

「見た目にもすごくきれい、今見ても優れたデザインだと思う」



また、2022年に制作した第2弾には、その年に開通した、吉野川サンライズ大橋を採用しました。



河川に架かる橋としては県内最大級で、吉野川に架かる橋の名前に初めてカタカナがつけられました。

■橋もかるたも奥深い…

これらの橋が登場する、かるたの読み札や絵札の裏面に書かれた情報は、すべて森山教授が考えました。

（阿南高専・森山卓郎 教授）

「意外と橋の説明を書くのが大変だった」

「自分の中のルールである程度の文字数で、子どもにも分かる表現で小ネタも含めて入れていったんですけど」

「結構これが調べていくと、ある時は図書館に通ったり、時間かけて一番エネルギーを使った部分」

「読み札の文章は思い付きで考えていった」



完成したかるたは、希望者や小中学校に無料で配ったり、森山教授が出前授業で子どもたちに紹介しました。



（阿南高専・森山卓郎 教授）

「思ったより反応があった。最初作ったときは、これ無料で配っているんですけど」

「誰ももらう人いなくて、見向きもされなかったらどうしようかなと思って」

「学生に無理やり渡して使わせようかなと思ってたんですけど、思ったより反応が良くて」

「最初のころは電話が鳴りやまなかった。やっぱり嬉しいです」

「純粋にはしゃいでくれたり、取れないとものすごく悔しがって落ち込んだり」

「そういうのを見ていると、作ってよかったのかなと思いますね」

■あなたの好きな橋は？人気投票も実施中

元々、橋を見ることが好きだった森山教授。



阿南高専の近くにある、那賀川橋には仕事帰りによく訪れます。



（阿南高専・森山卓郎 教授）

「これも徳島市の吉野川橋と同じで、曲弦ワーレントラスという構造なんですけど」

「今見ても、そんなに古さを感じないデザインじゃないかなと、個人的には思っています」

「走っているときも結構好きですね、私は。車で走ってトラス構造の中を通り抜けるっていうのが、なんとなく私はテンション上がる」

「やっぱり、こういうひとつひとつの部材の重厚さというか力強さを感じますね」

「実際、昭和の南海地震でも被害がなかったと聞いてますし」

「やはり、ひとつひとつしっかり作ると、それだけ強い橋もできるんだろうなって」

「当時の技術の高さもうかがい知れますね」



かるたで橋に興味を持ってもらい、実際に見に行って橋の魅力を感じてほしいと森山教授は話します。



そんな森山教授ですが、2025年7月からこれまで、かるたに登場した橋の人気投票を募っています。



（阿南高専・森山卓郎 教授）

「割と集まりつつありまして、おかげさまで、好きな理由も書いてもらってるんですけど」

「それを読むのも興味深いというか、実際に橋の建設に携わった方からも応募があったり」

「昔、登下校で使った思い出の橋だとか、やっぱりいろんな人の人生に橋があるんだなってことが改めて感じました」



身近にある橋の魅力をもっと多くの人に知ってもらうため、森山教授は今後も魅力発信に力を入れていきます。

■橋に関する「仕事」にも興味を！

（阿南高専・森山卓郎 教授）

「徳島の橋のこういった宣伝っていうと、おこがましいですけど、勝手にこういうことをやらさせてもらってますけど」

「橋に興味を持って、さらに橋に関する仕事にも今後、特に小・中学生、高校生、高専生」

「いろんな若い方が、もっともっと興味を持ってもらえるといいなと思いますので、そういった活動もして行けたら」