朝鮮時代の“超絶天才”が21世紀へ EXOシウミン主演『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』日本初放送＜キャスト・あらすじ＞
EXO・シウミンの主演ドラマ『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』（2024年）が、CS衛星劇場で22日より日本初放送となる。
【動画】シウミン（EXO) ×チュ・ソジョン コメント付き予告
朝鮮時代の自称“超絶天才”、異端児ホ・ギュン（シウミン）が400年後のソウルにタイムスリップし、定食屋で現代生活に適応していく姿を描くドタバタファンタジー・ラブコメディー。宇宙少女のエクシーことチュ・ソジョン、『社長ドル・マート』出演のイ・セオンらが共演した。
同チャンネルではこのほか、EXOの出演番組を4ヶ月にわたって特集放送中。
■『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』あらすじ
朝鮮時代の天才ホ・ギュン（シウミン）は流刑地でそれなりに楽しく暮らしていた。そんなある日、陰謀に巻き込まれ刺客に追われる。刺客に刀を突きつけられ死を覚悟した瞬間、再び目を開けたのは21世紀のソウルのど真ん中だった。身分制度のない21世紀のソウル。そこが自身の夢みる理想郷ユルト国だと信じるホ・ギュンは、ウンシル（チュ・ソジョン）の母親が営む定食屋で現代生活に適応し始める。全10話。
演出：オ・ファンミン、キム・ギョンウン
脚本：ソン・ソヒョン
出演：シウミン、チュ・ソジョン、イ・セオン、イ・スミン
【動画】シウミン（EXO) ×チュ・ソジョン コメント付き予告
朝鮮時代の自称“超絶天才”、異端児ホ・ギュン（シウミン）が400年後のソウルにタイムスリップし、定食屋で現代生活に適応していく姿を描くドタバタファンタジー・ラブコメディー。宇宙少女のエクシーことチュ・ソジョン、『社長ドル・マート』出演のイ・セオンらが共演した。
■『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』あらすじ
朝鮮時代の天才ホ・ギュン（シウミン）は流刑地でそれなりに楽しく暮らしていた。そんなある日、陰謀に巻き込まれ刺客に追われる。刺客に刀を突きつけられ死を覚悟した瞬間、再び目を開けたのは21世紀のソウルのど真ん中だった。身分制度のない21世紀のソウル。そこが自身の夢みる理想郷ユルト国だと信じるホ・ギュンは、ウンシル（チュ・ソジョン）の母親が営む定食屋で現代生活に適応し始める。全10話。
演出：オ・ファンミン、キム・ギョンウン
脚本：ソン・ソヒョン
出演：シウミン、チュ・ソジョン、イ・セオン、イ・スミン