超特急、22nd Single発売記念イベント開催決定 当選者も会場情報は当日まで知らされない“シークレットライブ”
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、22枚目のシングル「NINE LIVES」リリース日の24日に発売記念イベントを開催することを発表した。
【写真】猫衣装!?黒衣装でクールに決める超特急
今作のテーマは、“Cat has NINE LIVES.”「猫に九生あり」という、困難な状況を何度も乗り越えて、しぶとく生き抜く力を表すことわざと、“9人組グループ”である同グループを重ねた楽曲に。クールでグルーヴィーなダンスミュージックに、“超特急”らしいユーモアや遊び心を散りばめた1曲となっている。
恒例の発売記念イベントでは、毎度様子のおかしい企画で楽しませてくれる同グループだが、どうやら今回は、シークレットライブのようで、当選者にも会場情報は当日まで知らされない徹底ぶり。そんな行き先の分からないフリーライブに、8号車（ファンの総称）を抽選・招待する。受付期間は、19日午後10時〜21日午後10時。結果発表は、22日の午後3時頃の予定となっている。
■22nd Single「NINE LIVES」発売記念イベント
日時：9月24日 開演20:00予定
会場：都内某所
※会場等の情報は、開催日当日、当選者のみに連絡。
