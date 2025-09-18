¾È±Ñ¡¡¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤¬µá¤á¤ë´Ñ½°¤Î¼êÇï»Ò¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îº¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¡È¶õµ¤´¶¡É¤ÎÀïÎ¬¤Ë»ýÏÀ¡ÖÀäÂÐ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾È±Ñ¡Ê51¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë¼êÇï»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¹ñÂÎ½àÍ¥¾¡¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¾È±Ñ¡£Á°Æü¤ËÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×ÅÚ²°¿Ç·¤«¤é¡Ö²ñ¾ì¤Ç¼êÇï»Ò¤òµá¤á¤ë¡£¤¢¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¾È±Ñ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îº¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼êÇï»Ò¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÄ·Ìö¼ïÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»°ÃÊÄ·¤Ó¤È¤«¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤êÅê¤²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼êÇï»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö1991Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬À¤³¦µÏ¿½Ð¤·¤¿»þ¡©¤½¤Î»þ¤Ë¼êÇï»Òµá¤á¤Æ¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÚ²°¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Ä·¤Ù¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀäÂÐ¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¡È¸«¤Æ¤¯¤ì¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£