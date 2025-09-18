１８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３６３．５４ポイント（１．３５％）安の２６５４４．８５ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４０．２５ポイント（１．４６％）安の９４５６．５２ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は４１３３億１４００万香港ドル（約７兆８２８１億円）に拡大している。売買代金の規模は今年３番目の規模に達した（１７日は３６０２億８３６０万香港ドル）。

好材料の出尽くし感が意識される流れ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日（日本時間１８日未明）まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、６会合ぶりに０．２５％の利下げを決定し、金融政策で米国に追随する香港も利下げしたが、すでに市場では想定内として織り込まれていた。また、ショート動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業売却を巡り、１９日にトランプ米大統領と習近平・国家主席が協議することも売りに拍車をかける一因となっている。米中両国はこのところ、通商上の圧力をかけあっていることもあり、協議の結果が不透明だ。中国の政策に対する期待感などで買い先行したもののハンセン指数などは程なくマイナスに転じ、引けにかけて一段安となっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が５．９％安、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が４．８％安、取引所運営の香港交易所（香港証券取引所：３８８／ＨＫ）が３．１％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が安い。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が８．７％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が７．１％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が６．２％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が５．６％ずつ下落した。

中国の金融セクターもさえない。中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が２．４％安、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．７％安、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が５．０％安、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が３．７％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）が３．７％安、中国国際金融（３９０８／ＨＫ）が３．６％安で引けた。

半面、半導体セクターは物色が続く。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が８．６％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が７．３％高、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が６．１％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．７％高と値を上げた。ＳＭＩＣは上場来高値を連日で更新。国産半導体の需要拡大が期待される。外電が１７日、複数の消息筋情報として、中国のネット規制当局が今週、中国ＩＴ大手企業に対し、エヌビディア製の人工知能（ＡＩ）向け半導体の購入を禁止したもようと伝えた。中国政府は足もとで、ハイエンド半導体の国産化に注力している。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．１５％安の３８３１．６６ポイントで取引を終了した。金融が下げ主導。石油・石炭、不動産、消費関連、自動車、運輸、公益なども下げが目立った。半面、ハイテクは急伸している。

