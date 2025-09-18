the brilliant green、伝説のライブ映像を高画質版で生配信決定！さらに24時間限定の全MV公開企画も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

the brilliant greenのライブ映像『SUPER TERRA2000』が、9月20日にHD高画質版としてYouTubeにて特別生配信されることが決定。さらに24時間限定で、the brilliant greenの全MVが公開されることが発表された。

■ライブ映像の生配信終了後に、全MVを公開するスペシャル企画がスタート！

『SUPER TERRA2000』は、the brilliant greenが2000年に開催した伝説のライブ。

the brilliant greenは、結成30周年を記念し、1stアルバム『the brilliant green』のアナログ盤を9月17日にリリース。『SUPER TERRA2000』の特別生配信は、これを記念してのものとなる。

生配信は9月20日21時より実施。さらに、配信終了後には、24時間限定でthe brilliant greenの全MVを公開するスペシャル企画も行われる。

ファンはチャットで交流もできるので、ぜひチェックしてみよう。

■配信情報

『the brilliant green “SUPER TERRA2000”【HD高画質版】』

09/20（土）21:00～

※the brilliant green YouTube Channelにて配信

※終了後、the brilliant green 全MV公開（24時間限定）

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ANALOG『the brilliant green』

