the brilliant green、伝説のライブ映像を高画質版で生配信決定！さらに24時間限定の全MV公開企画も
the brilliant greenのライブ映像『SUPER TERRA2000』が、9月20日にHD高画質版としてYouTubeにて特別生配信されることが決定。さらに24時間限定で、the brilliant greenの全MVが公開されることが発表された。
■ライブ映像の生配信終了後に、全MVを公開するスペシャル企画がスタート！
『SUPER TERRA2000』は、the brilliant greenが2000年に開催した伝説のライブ。
the brilliant greenは、結成30周年を記念し、1stアルバム『the brilliant green』のアナログ盤を9月17日にリリース。『SUPER TERRA2000』の特別生配信は、これを記念してのものとなる。
生配信は9月20日21時より実施。さらに、配信終了後には、24時間限定でthe brilliant greenの全MVを公開するスペシャル企画も行われる。
ファンはチャットで交流もできるので、ぜひチェックしてみよう。
■配信情報
『the brilliant green “SUPER TERRA2000”【HD高画質版】』
09/20（土）21:00～
※the brilliant green YouTube Channelにて配信
※終了後、the brilliant green 全MV公開（24時間限定）
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
ANALOG『the brilliant green』
■関連リンク
the brilliant green OFFICIAL YouTube
the brilliant green OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/thebrilliantgreen/