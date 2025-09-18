9月17日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、「パパはつらいよ大賞」を決定した。

パパ芸人の石田明（NON STYLE）、岩崎う大（かもめんたる）、関太（タイムマシーン3号）、ダンディ坂野、ともしげ（モグライダー）、レイザーラモンRG、笑い飯が集結。4人の子どもを育てる平愛梨も登場した。

スタジオでは、パパたちの小さな愚痴から、愛すべき家族エピソードまでさまざまなトークが繰り広げられた。

「子どもに言われた一言」というテーマでは、石田はいびきについてのエピソードを。朝、リビングに行くと、子どもたちが「隣でライオンが寝てるかと思ったよ」「隣で恐竜が寝てるかと思ったよ」と例え合戦を繰り広げるという。「高速道路のトンネルに窓を開けたまま入ったのかと思ったよ」という例えにはスタジオからは笑いが。

山内健司の家では、子どもと親は別の部屋で寝ているとのこと。しかし、3歳の子どもが夜に寂しさから「ママ〜」と呼んだ時に自分が行くと、「いやママ」と強めに言われるのだという。

大悟も小さい頃から子どもとは一緒に寝ておらず、夜中に帰る毎日だという。そんななか、以前久しぶりに昼間に帰った時に、扉の隙間から幼稚園の娘が長い棒でつつきながら「なぜ帰ってきた、ばいきんまん」と言われたと、スタジオを笑わせた。

ともしげは、自分があまり子どもに「ハマっていない」と告白。自分が帰ると真っ先に泣いてしまい、奥さんからは「なまはげ」というあだ名まで付けられているそう。仲良くなろうと「一緒に寝ようかな」と言うと、「パパ、間違ってるよ」「パパ、あっちだよ」と指摘されるそう。普段も「パパちょっと寝室に行って」「お風呂入って」と、リビングにあまり居させてもらえないと話した。

う大はスクワットをやっていたところ小学校4年生の娘に肩車を頼まれ、断りかけたが「こんな機会二度とないかも」と、なんとか3回やり遂げたが…そんなコミュニケーションに感動していた時に言われた一言が「ハゲてる」だったと告白。濱家隆一も、靴を履いている最中に「パパ、頭肌色多いね」という娘の容赦ない発言があったと明かした。

その後もゲスト陣は、「仕事している姿を見て」「学校行事にて」「プレゼント」「子どもが爆笑する我が家のテッパン遊び」「VSママ」「ママ達からのクレーム」といったテーマでトークを展開。最終的にこの日の「パパはつらいよ大賞」には、ともしげが選ばれた。

