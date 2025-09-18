G-DRAGON（BIGBANG）ライブフィルムより、熱狂を収めた場面スチール公開！公開劇場も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BIGBANG・G-DRAGONのライブフィルム『G-DRAGON [Ubermensch] TOKYO LIVE IN CINEMA』（10月17日公開/「Ubermensch」の「U」は、ウムラウト付きが正式表記）の全国の公開劇場が決定。さらに、2025年5月に開催された東京ドーム公演の熱狂を収めた場面スチールも公開となった。

■臨場感と没入感が最大限に味わえる多彩な上映フォーマット

本作は、現在開催中のワールドツアーより東京公演を記録したライブフィルム。34台のカメラで捉えた迫力のパフォーマンスと会場の熱狂を、2D、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXと多彩な上映フォーマットで体感できる。公開劇場の詳細は、公式サイトの劇場一覧ページまで。

■ムビチケカードが10月3日より発売！

また、日本限定ビジュアルを使用したオフショットフォトカード（全2種ランダム）が特典のムビチケカードも10月3日より発売。世界に先駆け、日本で初公開となるこの東京公演のライブフィルムを、ぜひ劇場でチェックしよう。

■映画情報

『G-DRAGON [Ubermensch] TOKYO LIVE IN CINEMA』

10月17日（金）より全国劇場公開

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C) Galaxy Corporation ＆ CJ ENM ＆ CJ 4DPLEX Co,. Ltd.

■【画像】映画『G-DRAGON [Ubermensch] TOKYO LIVE IN CINEMA』ポスタービジュアル