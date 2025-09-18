アヤックスは昨季準優勝のインテルに敗戦…CLデビューの板倉滉を対戦国メディアはどう評価した？
現地９月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、日本代表DF板倉滉が所属するアヤックスが、昨シーズン準優勝のインテルとホームで対戦した。
板倉が４−３−３のCBで先発したアヤックスは、42分にハカン・チャルハノールの右CKからマルキュス・テュラムにヘディングシュートを叩き込まれて先制を許す。
さらに後半に入って47分にも、チャルハノールの右CKから、板倉の目の前に飛び込んできたテュラムに再びヘディングシュートを決められて追加点を献上。そのまま０−２で敗れて、黒星スタートなった。
チームは敗戦を喫したものの、待望のCLデビューを飾った28歳の日本人DFを対戦国メディアはどう評価したのか。イタリアメディア『IL MATTINO』は、採点記事で板倉に「5.5点」を与えて、以下のように寸評を添えた。
「フィジカルの強さを前面に押し出す（フランチェスコ・ピオ・）エスポージトをコントロールするのが難しかった。テュラムへの対応も、時折迷ってしまった。他のアヤックス守備陣と同様に彼も苦戦を強いられた」
一方で、『calciomercato』は、「５点」を付与。次のように評している。
「エスポージトに対して、フィジカル的なプレーで対応したが、これはあまり良いアイデアとは言えない。２失点目のテュラムにヘディングシュートを決められた場面ではジャンプが遅れて、インテルに追加点を与えた」
30日に行なわれる次節のマルセイユ戦での挽回に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
