「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限6212枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6212枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6212( 6212)
ソシエテジェネラル証券 2440( 2440)
SBI証券 3799( 1939)
楽天証券 2647( 905)
三菱UFJeスマート 729( 635)
ゴールドマン証券 424( 424)
松井証券 416( 416)
マネックス証券 407( 407)
フィリップ証券 128( 128)
JPモルガン証券 99( 99)
日産証券 67( 67)
インタラクティブ証券 39( 39)
ドイツ証券 38( 38)
岩井コスモ証券 10( 10)
バークレイズ証券 7( 7)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 78( 78)
ソシエテジェネラル証券 67( 67)
楽天証券 59( 23)
SBI証券 54( 22)
フィリップ証券 13( 13)
マネックス証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 12( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
ドイツ証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 132149( 132149)
ソシエテジェネラル証券 66608( 66608)
SBI証券 67585( 30123)
楽天証券 43625( 24311)
松井証券 19805( 19805)
バークレイズ証券 13211( 13211)
サスケハナ・ホンコン 9710( 9710)
日産証券 5541( 5541)
三菱UFJeスマート 8313( 4619)
マネックス証券 4081( 4081)
モルガンMUFG証券 3040( 3040)
JPモルガン証券 3021( 3021)
ビーオブエー証券 2553( 2553)
ゴールドマン証券 2124( 2108)
フィリップ証券 954( 954)
インタラクティブ証券 740( 740)
広田証券 644( 644)
大和証券 548( 548)
岩井コスモ証券 275( 275)
ドイツ証券 233( 233)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース