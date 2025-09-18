「日経225ミニ」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限1万4901枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4901枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14901( 11901)
ソシエテジェネラル証券 9978( 8978)
SBI証券 9972( 4146)
楽天証券 6315( 1745)
三菱UFJeスマート 987( 893)
松井証券 716( 716)
マネックス証券 597( 597)
インタラクティブ証券 234( 234)
フィリップ証券 182( 182)
JPモルガン証券 1158( 158)
日産証券 148( 148)
ドイツ証券 75( 75)
ゴールドマン証券 15046( 46)
バークレイズ証券 9( 9)
光世証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
共和証券 1( 1)
みずほ証券 20200( 0)
シティグループ証券 1200( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
マネックス証券 149( 149)
ABNクリアリン証券 115( 115)
フィリップ証券 57( 57)
SBI証券 136( 48)
松井証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 34( 24)
楽天証券 69( 17)
JPモルガン証券 11( 11)
ドイツ証券 9( 9)
日産証券 3( 3)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 295118( 295112)
ソシエテジェネラル証券 171528( 171522)
SBI証券 112084( 53892)
松井証券 42028( 42028)
サスケハナ・ホンコン 41084( 41084)
バークレイズ証券 34679( 34679)
楽天証券 57167( 28597)
日産証券 12684( 12684)
JPモルガン証券 12475( 12475)
三菱UFJeスマート 15901( 7909)
BNPパリバ証券 7163( 7163)
マネックス証券 6817( 6817)
ビーオブエー証券 6151( 6151)
広田証券 6033( 6033)
モルガンMUFG証券 5655( 5631)
野村証券 5464( 5458)
ゴールドマン証券 5266( 5180)
フィリップ証券 2820( 2820)
インタラクティブ証券 2449( 2449)
山和証券 1767( 1767)
みずほ証券 13( 0)
東海東京証券 13( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース