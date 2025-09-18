岩田剛典が“ダサい教師” に大変身!?映画『金髪』前代未聞の大騒動を切り取った場面写真9点解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演を務める映画『金髪』（11月21日公開）より、場面写真9点が一挙解禁となった。

■床に寝転がり脱力する“ダサさ”全開の岩田剛典も！

岩田が初めて教師役に挑む本作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、大人になり切れない中学教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していくさまを、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く新感覚ムービー。

このたび、岩田が演じる“ダサい教師”市川に降りかかる前代未聞の大騒動を切り取った場面写真9点が解禁。

自分が“おじさん”だと気づいていない中学校教師の市川だが、ある日突然、自身が担任を務めるクラスの生徒たちが校則に反発するため髪を金髪にして登校する大騒動の始まりのシーンや、事の発端となる生徒・板緑（白鳥玉季）と廊下で対峙する様子、金髪だらけの生徒を引き連れて廊下を歩く異様な光景が切り取られている。

さらには、初の教師役となる岩田が演じる市川の授業シーンは初めてとは思えないほど絵になっているが、床に寝転がり脱力した姿は“ダサさ”全開。恋人の赤坂（門脇麦）や、同級生で相談相手の駒井（田村健太郎）との日常など、様々な場面が確認できる。

学校中を巻き込み、やがて社会全体へと発展していく騒動の果てに待つ、まさかのラストとはーー？ 続報に期待が高まる場面写真をぜひチェックしよう。

■映画情報

『金髪』

11月21日（金）全国公開

出演：岩田剛典

白鳥玉季、門脇麦、山田真歩、田村健太郎、内田慈

監督・脚本：坂下雄一郎

配給：クロックワークス

(C)2025 映画「金髪」製作委員会

■【画像】映画『金髪』ポスター