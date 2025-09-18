ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、本拠地ドジャースタジアムでのジャイアンツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー7年目のローガン・ウェブ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。



■通算成績は19打数7安打2本塁打

相手先発は、ジャイアンツのエース右腕ウェブ。昨季は33先発で13勝10敗、防御率3.47の好成績。3年連続で規定投球回に到達、2度目の200奪三振超えを記録した。

今季は投球の34.0%がシンカー、26.3％がスイーパー、決め球チェンジアップが24.0%を占める。左打者にはカットボールも織り交ぜ、フォーシームは全体の7.7％ほど。「ゴロ率54.3%」はメジャー8位と非常に高く、打球を打ち上げるのに苦労するグラウンドボーラーだ。今季も30先発で14勝10敗、防御率3.34の好成績でローテーションの中心を担っている。

大谷はウェブと通算23打席対戦し、19打数7安打4四球の打率.368。前回13日（同14日）、前々回7月11日（同12日）の対戦でどちらもアーチを記録するなど好相性だ。対戦全95球のうち40球がシンカー、チェンジアップが25球、スイーパーが12球で内外角の揺さぶりが中心。同地区エース右腕攻略の3試合連発52号アーチは飛び出すか。



■試合情報

ドジャースvs.ジャイアンツ

試合開始：日本時間9月19日（金）11時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports2、ABEMAプレミアム