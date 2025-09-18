「日経225先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7801枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7801枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7801( 7770)
ソシエテジェネラル証券 2784( 2784)
サスケハナ・ホンコン 919( 919)
SBI証券 1474( 890)
バークレイズ証券 683( 683)
モルガンMUFG証券 628( 628)
ビーオブエー証券 545( 545)
JPモルガン証券 494( 494)
日産証券 430( 430)
楽天証券 527( 379)
松井証券 290( 290)
ゴールドマン証券 273( 240)
マネックス証券 135( 135)
BNPパリバ証券 204( 122)
三菱UFJeスマート 162( 110)
インタラクティブ証券 99( 99)
シティグループ証券 169( 89)
フィリップ証券 55( 55)
野村証券 50( 50)
UBS証券 49( 49)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
フィリップ証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース