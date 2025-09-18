「日経225先物」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万2475枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2475枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22475( 21279)
ソシエテジェネラル証券 17430( 16440)
サスケハナ・ホンコン 5268( 5268)
JPモルガン証券 4120( 3287)
バークレイズ証券 2658( 2517)
日産証券 1894( 1791)
大和証券 1925( 1696)
ゴールドマン証券 3934( 1662)
モルガンMUFG証券 1706( 1556)
シティグループ証券 2665( 1551)
野村証券 3421( 1454)
SBI証券 2533( 1217)
ビーオブエー証券 1123( 1078)
松井証券 913( 913)
楽天証券 1165( 895)
BNPパリバ証券 1073( 616)
みずほ証券 3164( 600)
三菱UFJeスマート 633( 545)
インタラクティブ証券 426( 426)
ドイツ証券 321( 321)
SMBC日興証券 102( 0)
東海東京証券 97( 0)
UBS証券 40( 0)
三菱UFJ証券 18( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
楽天証券 105( 93)
SBI証券 72( 70)
ABNクリアリン証券 58( 58)
松井証券 34( 34)
バークレイズ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
光世証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース