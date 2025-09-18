『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期、2026年1月スタート決定でティザーPV公開 追加キャスト発表
テレビアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期が2026年1月からTBSほかにて放送されることが18日、発表された。あわせて、ティザーPVが公開。追加キャストとして黒田役に風間万裕子が決定した。
【場面カット】ドキッ！幻想的な青の中、儚げな表情で見つめる輝月
ティザーPVは、第1期で動き出したそれぞれの想いと、その想いの続きを描く第2期への高まる期待感を映し出した映像となっている。彼氏候補宣言をし、男として意識してもらおうとする輝月のシャワールームのシーンからスタート。深、藍、周吾もそれぞれが抱えていた想いに気付き、家族のように育った幼なじみ馴染の関係性が変わっていった第1期。季節が移ろい、雪が舞う中で進路について話すシーンや“大人”になった姿も。輝月が水帆の頬に手を添え、顔を寄せあう場面もあり、彼らが悩み、つまずきながらも成長していく“青春”に注目だ。
風間が演じる黒田は、深の大学時代の同期。実家が福岡の三代続く病院で、現在は深と同じ病院で研修医をしている。大学のときから深に想いを寄せているキャラクター。風間は「黒田さんはさっぱりした女性に見えるのですが、その実、心の中にいろいろなものをしまい込んでいる…そんなところもあり。サバサバした中にも、とっさ咄嗟の瞬間に、かわいらしい一面が垣間見えるよう気をつけて演じました。また、私自身が、本当に思っていることを表に出せずしまい込んだりすることがあるので、黒田さんに共感できる部分も多く、素直にキャラクターと向き合えたかなと思います」と演じる上での意識した点と自身とキャラクターの重なる部分を明かした。
■風間万裕子コメント
――本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。
過去と現在が交差するストーリー、そして登場人物たちの繊細な心理描写が魅力的です。
私たちが生きている中で体験した感情や、共感してしまうようなシーンも多く、読んでいてキラキラした気持ちになったり、切なくなったり…。世界観に引き込まれていく作品です。
――黒田を演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
黒田さんはさっぱりした女性に見えるのですが、その実、心の中にいろいろなものをしまい込んでいる…そんなところもあり。サバサバした中にも、とっさ咄嗟の瞬間に、かわいらしい一面が垣間見えるよう気をつけて演じました。また、私自身が、本当に思っていることを表に出せずしまい込んだりすることがあるので、黒田さんに共感できる部分も多く、素直にキャラクターと向き合えたかなと思います。
