“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、衝撃グラビア 4K高画質”で独占先行配信
“令和最強のメリハリボディ”と話題の澄田綾乃による、4thDVD「ぶち好きっちゃ」が、動画配信サービス『アイドル・オン・デマンド』“4K高画質”での独占先行配信が開始された。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作では念願だった地元・山口県での初ロケが実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに、伸びやかに躍動する美ボディを惜しみなく披露している。また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない“澄田綾乃”の表情を映し出す。
クールで少し近寄りがたい雰囲気なのに、話すと実は優しくて気さく。そんなギャップに心を掴まれる、「こんな綺麗なお姉さんが地元にいたら…」と思わせる妄想必至の一作となっている。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作では念願だった地元・山口県での初ロケが実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに、伸びやかに躍動する美ボディを惜しみなく披露している。また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない“澄田綾乃”の表情を映し出す。
クールで少し近寄りがたい雰囲気なのに、話すと実は優しくて気さく。そんなギャップに心を掴まれる、「こんな綺麗なお姉さんが地元にいたら…」と思わせる妄想必至の一作となっている。