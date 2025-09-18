浜田雅功、卒業以来“初”訪問 NSCにサプライズ登場でどよめき→講師のお笑い芸人にツッコミ
ダウンタウンの浜田雅功が、20日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）で、母校に凱旋（がいせん）する。
【動画】教室はどよめき！母校・NSCにサプライズ登場するダウンタウン・浜田雅功
浜田が、スタッフ、毎回替わる相方と五分五分の立場でロケを行う番組。相方は前回に引き続き、俳優の小野花梨。後編では、子役として芸能活動をしていたため、学校の思い出が少ないという小野の、浜田と一緒に学生気分を味わいたいとの希望で「浜ちゃん、学校へ行く」と題し、さまざまな専門学校を巡る企画を実施する。
「大阪ECO海洋動物専門学校」、「大阪スクールオブミュージック専門学校」を経て、2人が最後に訪れるのは、「NSC吉本総合芸能学院」。NSCといえば、言わずと知れたダウンタウン・浜田雅功を輩出した“学校”だ。「僕ここの1期ですから」という浜田の言葉に小野は大興奮の様子。
卒業以来「初めて行く」と言う浜田はNSCの授業にサプライズ訪問することに。教室に入ると生徒たちはポカンとした表情から、どよめきが広がる。授業の講師を務めていたのは、浜田と古くから付き合いのある木村祐一。さっそく出会い頭に一発、頭にツッコミを入れる。
木村が講師を務める授業は「大喜利」とのことで、木村おすすめのNSC生が大喜利を披露する。NSC生たちは大先輩・浜田の目の前で戦々恐々としつつも、果敢に大喜利の回答を発表していく。ラストには、お笑い好きだという小野が大喜利の回答を発表する。
