世界陸上で「ありえない」衝撃の1枚 国立5万人が叫んだ“現実離れ”のワンシーン激撮
熱烈キスで話題のデュプランティス、その前にも名場面が
陸上の世界選手権東京大会が開催中だ。15日に決勝が行われた男子棒高跳びではアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録で優勝。この瞬間をとらえた“奇跡の1枚”に、海外のファンから「あり得ないよ」「信じられない」と驚きの声が並んだ。
頭を下に、まさにポールと一体になった。オリンピック公式Xが公開したのは、世界新記録が達成される直前をとらえた写真。突き立てたポールからデュプランティスの身体まで一直線になった瞬間だ。
「ちなみに、これが6メートル30の様子。とんでもない。デュプランティスにとって14度目の世界記録」と題されたこの投稿には、世界中のファンから驚きのコメントが集まった。
「現実離れしている」
「ありえないよ」
「これリアル？」
「不可能はない……」
「信じられない」
「最高の1枚だ」
デュプランティスは世界新を達成した直後、客席に駆け寄ると、婚約者のデザイア・イングランダーさんを抱きしめ、熱烈キスを交わした。この場面は国立競技場内の大型ビジョンでも映し出され、5万人のファンが目撃。美しいシーンが話題となった。
（THE ANSWER編集部）