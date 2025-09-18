熱烈キスで話題のデュプランティス、その前にも名場面が

陸上の世界選手権東京大会が開催中だ。15日に決勝が行われた男子棒高跳びではアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録で優勝。この瞬間をとらえた“奇跡の1枚”に、海外のファンから「あり得ないよ」「信じられない」と驚きの声が並んだ。

頭を下に、まさにポールと一体になった。オリンピック公式Xが公開したのは、世界新記録が達成される直前をとらえた写真。突き立てたポールからデュプランティスの身体まで一直線になった瞬間だ。

「ちなみに、これが6メートル30の様子。とんでもない。デュプランティスにとって14度目の世界記録」と題されたこの投稿には、世界中のファンから驚きのコメントが集まった。

「現実離れしている」

「ありえないよ」

「これリアル？」

「不可能はない……」

「信じられない」

「最高の1枚だ」

デュプランティスは世界新を達成した直後、客席に駆け寄ると、婚約者のデザイア・イングランダーさんを抱きしめ、熱烈キスを交わした。この場面は国立競技場内の大型ビジョンでも映し出され、5万人のファンが目撃。美しいシーンが話題となった。



（THE ANSWER編集部）