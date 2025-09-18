BIGBANG・G-DRAGON、東京ドーム公演の“熱狂写真”公開 ライブフィルムを世界に先駆けて日本で公開
G-DRAGON（BIGBANG）のライブフィルム『G-DRAGON [Ubermensch] TOKYO LIVE IN CINEMA』（※U＝ウムラウト付きU）が、10月17日より全国劇場公開（配給：エイベックス・フィルムレーベルズ）される。それに先立って、場面写真が18日、公開された。
【場面写真】圧巻の迫力！東京ドームで会場を熱狂させたG-DRAGON
現在開催中のワールドツアーより、5月に東京ドームで行われた公演を収録した本作は、34台のカメラを駆使し、超近接ショットから迫力のフルショットまで多彩なアングルで撮影。最新技術で再現された臨場感あふれる音響により、圧倒的なパフォーマンスと会場を包み込む熱狂を大迫力のスクリーンで体感できる。世界に先駆け、日本で初公開となる。
上映は2Dに加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXと多彩なフォーマットで展開。臨場感と没入感を最大限に味わえる。
今回は、東京ドーム公演の熱狂を収めた場面スチールが公開された。
