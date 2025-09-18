フリーアナウンサーの宇賀なつみが17日、Instagramを更新。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で俳優の清水みさととアイスランド旅行を満喫する、温泉での入浴ショットを公開した。

【映像】宇賀なつみの入浴ショット

Instagramには「#うがたび」をつけて、ペルーのマチュピチュ遺跡やエジプトのピラミッド前でラクダに乗る姿などを投稿してきた宇賀。9月15日には「初めてのアイスランド」とつづり、アイスランドの街中の様子や温泉での水着ショットも公開していた。

温泉での入浴ショットに反響

17日の投稿では、「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック。ブルーラグーンは本当に青くて！国籍も人種も異なる人々が一緒に温泉につかって、乾杯したりおしゃべりしたり、温かく平和な場所でした。ということで、今回一緒に旅をしてくれたのは、サウナ界の女神・みさとちゃん」と書き、大のサウナ好きとして知られる清水とアイスランド旅行を満喫したことを明かしている。

「毎日何時間も車を走らせながら色んな話をして、毎日何度も湯につかりサウナに入り、毎日雨に打たれ風に吹かれ虹を見て、とにかく濃厚な時間を過ごした！」と旅行を振り返り、温泉での入浴ショットなども投稿。

ファンからは「とてもお綺麗です！！」「すてきな投稿、癒やされます」「可愛くない泥パックでも可愛いです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）