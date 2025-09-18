globe、デビュー10000日を記念して上映された特別映像のリマスター版をYouTubeでプレミア公開
globeが、26日から28日までの3日間限定で実施する上映イベント『preview Another Edition Private Tour house of globe - 代々木ホワイトシアター 1996.9.27 -』のチケットが、20日午前0時より発売される。あわせて、入場者特典も公開された。
【画像】9月28日（応援上映）の特典となるglobeルミカライト
同公演は、globeがファンクラブ限定で行った“ロードムービーツアー”の一環として1996年に開催されたもの。上映イベントは東京、神奈川、埼玉、京都、大阪、福岡の6都市で開催され、入場者特典は、26日＆27日が特製ポストカード、応援上映会となる28日が特製ポストカード＆特製ルミカライトとなる。
これまで全体像が作品化されてこなかった同公演は、27日にBlu-ray作品としてもリリースされることが決定し、劇場公開とBlu-rayのリリースを記念した企画が実施される。2022年にデビュー10000日を記念して製作、上映され話題を呼んだ映像『globe@4_domes 10000 DAYS Remaster Edition』が、20日午後7時よりYouTubeにて1週間限定でプレミア公開されることが決定。同映像は、globeが圧倒的なスケールで開催した4大ドームツアーの映像をリマスターしたもので、当時未公開だったパートも追加されている。
