＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】まわしがズレまくるハプニング発生

熱戦の末に“あわや”……まわしが解けそうになり、乱れた激闘の一番に注目が集まった。視聴者からは「ドキドキした……」「不浄負けか？」と手に汗握るコメントが続出した。

幕下二十七枚目・東俊隆（玉ノ井）と幕下二十八枚目・魁郷（浅香山）の一番。立ち合い鋭く突っ張っていった東俊隆に対し、負けじと突き返す魁郷。魁郷が前に出ると東俊隆はひらりとかわし、激しい攻防を繰り広げていった。

その後、右四つに組んだ両力士だったが、東俊隆が左上手を掴むと、魁郷のまわしがどんどん伸びてしまう事態に。前まわしはべろりと垂れ、“あわや”の状態となった。

1分にわたる白熱した相撲は最後、東俊隆が必死の下手投げに出たところ、魁郷が攻め込んで掬い投げを決めて勝利した。惜しくも敗れた東俊隆は熱戦を物語るように髷が乱れて荒々しいヘアスタイルとなっていた。魁郷は2勝目、東俊隆は2敗目。

まわしも髷も乱れる白熱した一番に、ABEMAの視聴者も「やばい」「見えちゃう」「ドキドキした……」「不浄負けか？」「こんにちはしちゃう」と大興奮。敗れた東俊隆に「ああー！」「よく頑張った」と健闘を称える声も相次いだ。

（ABEMA/大相撲チャンネル）