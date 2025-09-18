【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷51号でロバーツ監督「ペチン」と祝福

大谷翔平の本塁打はチームメイトをも笑顔にする効果があるようだ。ドジャースの大谷はフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第4打席でダメ押しとなる本塁打を放った。ドジャースの勝利をほぼ確実とする一打だっただけに喜ぶロバーツ監督やチームメイトたちの姿が話題となっている。

地区優勝まであとわずかに迫りながら、リリーフ陣が打ち込まれることが増えた9月のドジャース。フィリーズとの3連戦でもそうしたシーンが目立ち、2連敗を喫するなどチームの状況は決してよくはなかったが、この日は先発のスネル投手が奮起し、7回12奪三振で無失点に抑えるという快投を披露。さらにフリーマン内野手らの本塁打で3点を奪うなど、ドジャースペースで試合が進んでいった。

そうして迎えた8回裏。この回の先頭打者として打席に入った大谷はフィリーズ先発のルサルド投手と対戦すると、カウント2ー2からルサルドが投げた143キロのスライダーをフルスイング。打球はあっという間にセンターバックスクリーンやや右側に着弾する完璧な一打でダメ押しとなる第51号ソロ本塁打を放った。

ファンはもちろん、ドジャースナインも大喜び。ダイヤモンドを回る大谷はいつものデコルテポーズを決めると、ベンチ前に飛び出していたロハス内野手も同じくデコルテポーズで大谷を称える。

ベースを回ってホームインした後には、次の打者であるベッツ内野手、その次の打者であるテオスカー・ヘルナンデス外野手とタッチ。さらにベンチ前では、パヘス外野手がひまわりの種シャワーで大谷を出迎えた。

チームの勝利を確信させるような一発にロバーツ監督もハイタッチで大谷を出迎えると、その勢いのままお尻を「ペチン」と叩き祝福。ダグアウト内のチームメートもハイタッチで大谷を迎え入れ、最後は再びロハスが登場。お決まりのデコピンポーズでお祝いした。

いいムードで勝利して、マジック8に減らしたドジャース。2年連続の地区優勝はもう目前に迫っている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）