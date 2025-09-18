『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が9月14日に放送され、亡き夫の一族が代々受け継いできた山奥の土地に通い続ける85歳女性のライフストーリーが明かされた。

【映像】85歳女性が通う、家族の思い出が残る山奥の“ポツンと一軒家”

日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく同番組。

今回発見したのは、島根県の深い森をぽっかりと切り抜いたような場所に佇む一軒家だ。衛星写真では決して広くない敷地に小さな3つの建物が確認でき、最寄りの集落からもかなり離れた深い山奥にあることがわかる。

捜索隊がまず向かったのは、山あいにある最寄りの集落。そこで50代の夫婦に衛星写真を確認してもらうと、一軒家のある場所を確認するやいなや「私たちでもとても行けないような場所」と、地元住民でさえ立ち入るのが困難な場所だと教えてくれた。ただ、所有者の自宅が集落にあるそうで、話を聞きに行くことに。すると、85歳の女性が笑顔で迎えてくれ、亡き夫の生家であるその土地を今も管理していることを明かした。

50年以上前に山の一軒家を出て麓に移住した女性は、3年前に夫を亡くした後も1人で山に通い、畑の管理を続けているという。そこは先祖代々の土地であり、「むやみに処分するわけにはいかない」という思いを語る。

ちょうどじゃがいも掘りの予定があったという女性の車に先導され、捜索隊はいよいよ山奥の一軒家を目指す。無数に連なる森を抜けていく山道は幅が狭く、ガードレールのない崖道が続く。運転席からもはるか眼下に広がる谷底が見えるほど険しい道のりだ。捜索隊が「細いし、ガードレールもない」「怖いです」と慎重になる中、女性は「国道のほうが怖いです」と慣れた様子で車を走らせた。

たどり着いた切り開かれた土地には、白い三角屋根の建物と片流れの屋根の小さな建物が2棟立っていた。かつては築100年以上だという夫の生家である母屋があったが、女性が50代の頃、夫と2人で半年かけて解体したという。「仕事していたから土日（作業）。最後、床を壊す時には『あ〜疲れた』って（笑）」。

女性がこの地に嫁いだのは19歳の時。花嫁衣装のまま3kmにも及ぶ険しい山道を歩いてきた。当時の山での暮らしは、田んぼや牛の世話をする農林業が中心で、7軒ほどの集落で人々が助け合いながら生活していたという。しかし、雪が2mも積もる豪雪地帯であったことや、子どもたちの教育を考え、51年前に一家5人で山を下り、麓の宅地造成された場所へ移住することを決めた。

山を下りた後も、女性は夫とこの土地の管理を続けた。夫は多趣味で、陶芸や木工に没頭し、自作の作業台やろくろ、陶芸作品が今も作業小屋に残されている。さらに写真も好きで、結婚する前からフィルムを現像するほど。麓に移り住むまでの山での家族の暮らしや子どもたちの成長を収めた多くの写真が、今も大切な思い出として残されている。

中でも印象的だったのは、夫が70歳を過ぎてから始めたという「録音図書」のボランティア活動だ。目の見えない人へ本を朗読してテープに録音する活動で、雑音が入らないこの山奥の作業小屋で、自作の録音ブースを使って毎日作業を行っていたという。

現在も女性は、この山奥の畑でカボチャや枝豆、里芋、じゃがいもなどを1人で育てている。夫との思い出を聞くと、「最初思ったよりは、過ぎてみると『この人に代わる人はいない』という感じでした」。2人の子どもの家族たちがこの山を訪れてくれるそうで、今の生活は「幸せ」だと笑顔を見せる。

「しょっちゅう長男が、孫とひ孫を連れて来てくれる。長女も来て、私が留守の時は書き置きをしてくれる。本当に幸せです。それはいつも思ってます。主人がいたからこうしていられる。私が今1人残ったけど、幸せを残してもらったんだなと思います」