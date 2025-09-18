【あす19日（金）全国天気】

ポイント

秋雨前線は本州の南へ

大雨や猛暑は収束

関東は涼しい

東海以西は真夏日に

19日（金）は、南下した秋雨前線が、弱まりながら、南の海上へ離れるでしょう。かわって、大陸からは、秋の高気圧が移動してきて、本州付近の大雨や猛暑は収束する見込みです。北日本はよく晴れて、最高気温は25℃前後で、カラッとした秋晴れとなるでしょう。

関東は明け方まで、大雨や雷雨に注意が必要ですが、日中は雲が多いながらも、晴れ間がありそうです。関東の最高気温は27℃から28℃程度で、過ごしやすくなるでしょう。

東海から九州は30℃以上の真夏日の所も多くなりますが、猛暑日となる所はほとんどない見込みです。また東海以西では、にわか雨の所はありますが、激しい雷雨となるようなことはなさそうです。

19日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 15℃（-2 平年並み）

青森 14℃（-4 9月下旬）

仙台 18℃（-5 平年並み）

新潟 20℃（-3 平年並み）

東京都心 21℃（-5 平年並み）

名古屋 24℃（-3 8月下旬）

大阪 24℃（-4 9月上旬）

広島 22℃（-3 平年並み）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 24℃（±0 8月下旬）

あす19日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 22℃（±0 平年並み）

青森 25℃（-1 平年並み）

仙台 26℃（＋1 9月上旬）

新潟 27℃（＋1 平年並み）

東京都心 27℃（-7 平年並み）

名古屋 30℃（-4 平年並み）

大阪 32℃（±0 9月上旬）

広島 31℃（＋2 9月上旬）

高知 31℃（-4 9月上旬）

福岡 31℃（＋2 8月下旬）

【彼岸過ぎても、西日本中心に真夏日は続く】

今回の秋雨前線の南下で、猛暑の出やすい気圧配置はほぼ終わったため、この先、もう猛暑日の予想はほぼありません。ただ、西日本を中心に、まだ平年よりは暖かな空気が流れ込みやすく、秋の彼岸を過ぎても、真夏日はまだしばらく続く見込みです。

大阪、福岡などは、向こう10日間も、連日、真夏日が続く見込みで、まだまだ熱中症には注意が必要です。