【あす19日（金）全国天気】

ポイント

秋雨前線は本州の南へ
大雨や猛暑は収束
関東は涼しい
東海以西は真夏日に

19日（金）は、南下した秋雨前線が、弱まりながら、南の海上へ離れるでしょう。かわって、大陸からは、秋の高気圧が移動してきて、本州付近の大雨や猛暑は収束する見込みです。北日本はよく晴れて、最高気温は25℃前後で、カラッとした秋晴れとなるでしょう。

関東は明け方まで、大雨や雷雨に注意が必要ですが、日中は雲が多いながらも、晴れ間がありそうです。関東の最高気温は27℃から28℃程度で、過ごしやすくなるでしょう。

東海から九州は30℃以上の真夏日の所も多くなりますが、猛暑日となる所はほとんどない見込みです。また東海以西では、にわか雨の所はありますが、激しい雷雨となるようなことはなさそうです。

19日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　15℃（-2　平年並み）
青森　　　14℃（-4　9月下旬）
仙台　　　18℃（-5　平年並み）
新潟　　　20℃（-3　平年並み）
東京都心　21℃（-5　平年並み）
名古屋　　24℃（-3　8月下旬）
大阪　　　24℃（-4　9月上旬）
広島　　　22℃（-3　平年並み）
高知　　　25℃（±0　熱帯夜）
福岡　　　24℃（±0　8月下旬）

あす19日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　22℃（±0　平年並み）
青森　　　25℃（-1　平年並み）
仙台　　　26℃（＋1　9月上旬）
新潟　　　27℃（＋1　平年並み）
東京都心　27℃（-7　平年並み）
名古屋　　30℃（-4　平年並み）
大阪　　　32℃（±0　9月上旬）
広島　　　31℃（＋2　9月上旬）
高知　　　31℃（-4　9月上旬）
福岡　　　31℃（＋2　8月下旬）

【彼岸過ぎても、西日本中心に真夏日は続く】

今回の秋雨前線の南下で、猛暑の出やすい気圧配置はほぼ終わったため、この先、もう猛暑日の予想はほぼありません。ただ、西日本を中心に、まだ平年よりは暖かな空気が流れ込みやすく、秋の彼岸を過ぎても、真夏日はまだしばらく続く見込みです。

大阪、福岡などは、向こう10日間も、連日、真夏日が続く見込みで、まだまだ熱中症には注意が必要です。