芹沢公園に設置したトラップ（座間安全・安心推進会提供）

２０１７年に神奈川県内で初めて確認され、全県域に拡大したナラ枯れ。穿孔（せんこう）虫を介した伝染病被害は２１年度のピークを経て２５年度に終息期を迎えた。住民主導で対策に取り組んできた座間市内では、考案したペットボトルを再利用したトラップ（わな）が効果を発揮した。ただ、放置された枯死木は落枝や倒木のリスクをはらんでおり、関係者は注意を呼びかけている。

同市内では２０年４月に発足した市民団体「座間安全・安心推進会」がナラ枯れ問題にいち早く動いた。監視や啓発に加え、簡易的な薬剤噴霧法や穿孔虫・カシノナガキクイムシ（カシナガ）の侵入防止策を各種考案し、普及に努めてきた。

代表の小林覚さん（７８）によると、予防効果が高かったのはペットボトルを使ったトラップ。芹沢公園（同市栗原）や谷戸山公園（同市入谷東）などにある対象木の幹につり下げ、夏に大量飛来するカシナガを捕殺する仕掛けだ。

製作や設置は同会の呼びかけに応じたボランティア（３４人登録）が担った。公園内に設置したトラップは２２年度１１０本、２３年度１６０本、２４年度３００本、２５年度１５０本に上った。市民の自主的な美化活動に対し、市が道具の支給や貸し出しを行う「市公園・広場アダプト制度」を活用して支援を得たという。

■年間の被害２万８９９１本→１８３６本

市内のナラ枯れの推移について、市公園緑政課によると、管理する公園で伐採や薬剤注入などの処理を施したのは２０年度４９本、２１年度２５５本、２２年度２０５本、２３年度１４９本、２４年度１１０本。２５年度に入り被害はほぼ収まった。この間、民有林でも被害は発生し、神社のご神木が被害を受け、関係者が対応に苦慮したケースもあった。

県のナラ枯れ被害対策ガイドラインには「本県のナラ枯れの特筆すべき点としては、山間部だけでなく都市域のような暮らしに密接した地域においても多く発生している」など、全県的に被害が拡大した経過を紹介している。

県内全体の被害は１９年度が１８４４本だったが、２０年度に１万９６９４本、２１年度は２万８９９１本、２２年度２万２７８９本と急増した。その後、２３年度６８０５本、２４年度１８３６本と大幅に減った。