ボクシングのＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）は１８日、神奈川県相模原市で会見を開き、今月中に保持する王座を返上し、スーパーバンタム級に転級して４階級制覇を目指すことを表明した。世界スーパーバンタム級４団体統一王座と権威ある専門誌「ザ・リング」が認定する同級王座を保持する井上尚弥（３２＝大橋）と来年に対戦することを誓い合っており「５つのベルトを取りに行くという気持ち」と意気込みを示した。

いよいよ夢の対決の実現へ本格的に動き始めた。５戦はすべてＫＯ勝利、２団体王座統一を果たし、満を持してバンタム級に別れを告げる中谷。転級の理由を「強いと言われている井上選手がいるのはすごくモチベーションですし、バンタム級の体を作っていくのがだんだんきつくなっているのもあった」と説明。「４団体とリングのチャンピオンなので、狙うべきはそこだと気持ちを切り替えている」と井上戦に照準を定めている考えを示した。

井上は１４日に、「過去最強の相手」と呼んで警戒していたＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマリエフ（ウズベキスタン）をこれまでのような攻撃力で圧倒するのではなく、技術で完封する秘めていた一面を見せて判定勝ちし、さらに評価を高めた。現地で観戦した中谷は「引き出しはすごく多彩な井上選手なので、そこは上回っていかないと勝利できない。チームと話し合って、勝利するために築き上げていきたい」と気持ちを引き締める。同時に「よりワクワクしたというか、成長できる幅が広がった」と対戦へ胸を躍らせた。

井上戦までにスーパーバンタム級でのノンタイトル戦を１戦行う計画。詳細は明かしていないが、１２月にサウジアラビアで行われる興行に井上とともに参戦すると見られる。Ｍ・Ｔジムの村野健会長は、次戦の相手について「戦績はそれなりにしっかりしている、歯ごたえのある、緊張感を持って試合に臨める相手とやらせてあげたい」との意向を示した。

新天地での戦いにも「引き続きビッグバンがサク裂するのを楽しみにしてほしいです」と自信を見せる中谷。日本史上最高といえる一戦へ、期待は高まるばかりだ。