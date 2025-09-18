ディズニープリンセスデザインの「パックンチョ」をモチーフに、粧美堂がリップクリームと前髪クリップを発売。

森永製菓の大人気お菓子にディズニープリンセスたちをあしらった、ユニークでかわいいメイクグッズとアクセサリーが登場しました☆

粧美堂「パックンチョ」リップクリーム・前髪クリップ「ディズニープリンセス」

発売日：2025年9月16日（火）

販売店舗：全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストア、粧美堂公式オンラインストア

※パックンチョは入っていません

粧美堂から、森永製菓が販売するディズニープリンセスデザインのチョコレートビスケット菓子「パックンチョ」をモチーフにしたグッズが登場。

大人気のお菓子「パックンチョ」をモチーフにした、リップクリームと前髪クリップが「パックンチョシリーズ」として新しく展開されています！

どちらも全14種類のブラインド仕様で、どのディズニープリンセスデザインが出てくるかは、開けてからのお楽しみです☆

パックンチョ シークレットマスコット付きリップクリーム

価格：990円（税込）

種類：全14種類（白雪姫、ジャスミン、ラプンツェル、シンデレラ、アリエル、オーロラ姫、ベル 各2種類）ブラインド仕様

お菓子みたいなパッケージの中に、パックンチョ型チャームの付いたリップクリームが入っています！

チャームは、ディズニープリンセスたちをプリントした「パックンチョ」を再現。

リップクリームは無香料で使いやすく、保湿成分のシアバター配合で唇をしっかり潤します☆

パックンチョ シークレット前髪クリップ

価格：770円（税込）

種類：全14種類（白雪姫、ジャスミン、ラプンツェル、シンデレラ、アリエル、オーロラ姫、ベル 各2種類）ブラインド仕様

本物の「パックンチョ」そっくりなデザインとサイズ感で、存在感抜群の前髪クリップ。

7人のディズニープリンセスがそれぞれ2デザインで展開され、どれが出てくるかはお楽しみです！

人気のお菓子「パックンチョ」をモチーフにした、ディズニープリンセスデザインのリップクリームと前髪クリップが登場。

粧美堂より発売されている「パックンチョ」リップクリーム・前髪クリップ「ディズニープリンセス」の紹介でした☆

© Disney

