お菓子のようなチャームがかわいい！粧美堂「パックンチョ」リップクリーム・前髪クリップ「ディズニープリンセス」
ディズニープリンセスデザインの「パックンチョ」をモチーフに、粧美堂がリップクリームと前髪クリップを発売。
森永製菓の大人気お菓子にディズニープリンセスたちをあしらった、ユニークでかわいいメイクグッズとアクセサリーが登場しました☆
粧美堂「パックンチョ」リップクリーム・前髪クリップ「ディズニープリンセス」
発売日：2025年9月16日（火）
販売店舗：全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストア、粧美堂公式オンラインストア
※パックンチョは入っていません
粧美堂から、森永製菓が販売するディズニープリンセスデザインのチョコレートビスケット菓子「パックンチョ」をモチーフにしたグッズが登場。
大人気のお菓子「パックンチョ」をモチーフにした、リップクリームと前髪クリップが「パックンチョシリーズ」として新しく展開されています！
どちらも全14種類のブラインド仕様で、どのディズニープリンセスデザインが出てくるかは、開けてからのお楽しみです☆
パックンチョ シークレットマスコット付きリップクリーム
価格：990円（税込）
種類：全14種類（白雪姫、ジャスミン、ラプンツェル、シンデレラ、アリエル、オーロラ姫、ベル 各2種類）ブラインド仕様
お菓子みたいなパッケージの中に、パックンチョ型チャームの付いたリップクリームが入っています！
チャームは、ディズニープリンセスたちをプリントした「パックンチョ」を再現。
リップクリームは無香料で使いやすく、保湿成分のシアバター配合で唇をしっかり潤します☆
パックンチョ シークレット前髪クリップ
価格：770円（税込）
種類：全14種類（白雪姫、ジャスミン、ラプンツェル、シンデレラ、アリエル、オーロラ姫、ベル 各2種類）ブラインド仕様
本物の「パックンチョ」そっくりなデザインとサイズ感で、存在感抜群の前髪クリップ。
7人のディズニープリンセスがそれぞれ2デザインで展開され、どれが出てくるかはお楽しみです！
人気のお菓子「パックンチョ」をモチーフにした、ディズニープリンセスデザインのリップクリームと前髪クリップが登場。
粧美堂より発売されている「パックンチョ」リップクリーム・前髪クリップ「ディズニープリンセス」の紹介でした☆
