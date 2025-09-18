「どうせ私なんて」外見至上主義ママに刻まれた『自己否定』→ 救ってくれた【同僚の言葉】

筆者の友人E子は、外見至上主義の母親のもとで育ちました。その影響で、自分に自信が持てず、褒められても卑下してしまう性格のまま大人になりました。しかしある日、彼女の考え方を変えるきっかけが訪れます。

どうせ私なんて……

幼い頃の傷ついていた自分の気持ちを認め、今の自分を大切にできるようになっていった彼女。親からの影響で培われた価値観は根深く、一朝一夕に変えられるものではないですが、少しずつ変えていくことはできるということがわかるエピソードでした。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

医療機関に勤めるアラフォーワーキングマザー。新卒で化粧品メーカーに入社後、結婚出産を機に退職。現在は転職し子育てと仕事の両立に励む。自分らしい生き方を求め、昔から好きだった書くことを仕事にしたくライターデビュー。化粧品メーカー勤務での経験や、会社でのワマザーとしての立ち位置、ママ友との情報交換を通して美容や教育、女性の生き方を考えた情報を発信している。